Суд взыскал с Любови Соболь полмиллиона рублей в пользу Пригожина
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Симоновский районный суд Москвы во вторник, 6 апреля, принял решение о том, чтобы взыскать с соратницы оппозиционера Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства. Об этом сообщает онлайн-издание "МБХ медиа" со ссылкой на пресс-службу суда.

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Уточняется, что в рамках иска речь шла о словах Соболь "Когда воруешь из бюджета миллиардами, но хочется урвать еще немного денег?", которыми она в октябре 2020 года прокомментировала на своей странице в соцсети Facebook новость о том, что "Пригожин через суд потребовал с Навального и Соболь по 5 млн рублей". Эту фразу Евгений Пригожин счел оскорбительной для себя и потребовал взыскать с юриста ФБК компенсацию в пять миллионов рублей.

Почему Пригожин отказался от иска к Навальному

В конце марта Пригожин, которого в СМИ нередко называют "поваром Путина", отказался от иска по защите чести и достоинства к Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову, по которому бизнесмен требовал взыскать с них по пять миллионов рублей в связи с видеороликом "Путин, ГРУ и Новичок. Ад в регионах. Забастовки в Беларуси", опубликованном на YouTube-канале "Навальный Live" 15 октября 2020 года.

Как пояснил тогда юрист ФБК Алексей Молокоедов, Пригожину не удалось доказать, что у Алексея Навального была возможность загружать и удалять ролики на канал "Навальный Live".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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