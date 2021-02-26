Суд запретил лишенной гражданства жене боевика ИГ возвращаться в Британию

Британский Верховный суд поставил точку в громком деле о лишении гражданства 21-летней девушки, несколько лет назад примкнувшей к боевикам джихадистской группировки "Исламское государство". Суд постановил в пятницу, что Шамима Бегум не сможет вернуться из Сирии в Британию, чтобы оспорить лишение ее гражданства.

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Вердикт рассматривался как важный прецедент. Пять судей Верховного суда постановили в пятницу, что запрет вернуться в Британию нарушает ее право на объективное судебное разбирательство, но что сама она представляет угрозу национальной безопасности.

В 2014 году Шамима Бегум, тогда 15-летняя старшеклассница, сбежала из дома своих родных в восточном Лондоне и уехала с двумя школьными подругами в Сирию, где вышла замуж за боевика ИГ.

В феврале 2019 года она заявила корреспонденту Times, что не жалеет о сделанном, и что ее не смущает вид отрезанной головы в мусорной урне.

Журналист встретился с ней в охраняемом лагере на севере Сирии, где содержатся участницы ИГ. Она была беременна, но ее ребенок умер вскоре после рождения. Двое предыдущих детей также скончались в младенчестве.

Муж Бегум, обратившийся в ислам голландец, по имеющимся данным, сидит в сирийской тюрьме.

После скандального интервью тогдашний министр внутренних дел Саджид Джавид лишил ее британского гражданства "по соображениям национальной безопасности".

В июле прошлого года апелляционный суд постановил, что Бегум не может эффективно оспорить это решение, находясь в лагере беженцев в Сирии, и, таким образом, нарушено ее право на объективное судебное разбирательство.

"Право на объективное судебное разбирательство не может превалировать над всеми иными соображениями, включая общественную безопасность, — заявил, оглашая постановление, член Верховного суда лорд Рид. — Если жизненно важные интересы общества делают справедливое разбирательство невозможным, суды не могут заслушивать дело в обычном порядке".

"Приемлемый ответ на проблему в данном случае состоит в том, чтобы отложить рассмотрение дела о гражданстве, пока Шамима Бегум не сможет эффективно в нем участвовать, не ставя при этом под угрозу общественную безопасность" (иными словами, пока она не выйдет из лагеря на свободу).

"Это не идеальное решение, поскольку неизвестно, сколько времени для этого потребуется. Но идеального решения для такого случая не существует", — заключил лорд Рид.

Аргументы сторон

Адвокаты Бегум доказывали, что решение МВД незаконно, поскольку в результате она оказалась вообще без гражданства, и ей угрожает гибель или жестокое и унизительное обращение.

Министерство, в свою очередь, попросило суд признать законность лишения Бегум гражданства, поскольку она своим присутствием в Британию создаст террористическую угрозу.

Родители Бегум приехали в Британию из Бангладеш, но министр иностранных дел этой страны заявил, что гражданство Бангладеш она не получит.

Дело Бегум стало предметом ярых споров в британском обществе — есть те, кто считает, что она должна отвечать за содеянное ею по британским законам, другие же убеждены, что своими действиями она лишила себя права на британское гражданство. Газета Sun назвала ее "ярой фанатичкой, которой не должно быть места на британской земле".

Правозащитная группа Liberty, активно участвовавшая в "деле Бегум", заявила, что сегодняшнее решение суда "не служит делу справедливости" и "создает опасный прецедент".

"Демократические правительства не могут лишать человека права на объективное судебное разбирательство, равно как и гражданства, по собственной прихоти", — заявила юрист Liberty Рози Бригхаус.

Закон "О британском гражданстве" 1981 года уполномочивает министра внутренних дел применять эту меру в исключительных обстоятельствах "ради блага общества". В 2016 году были лишены британского гражданства 14 человек, в 2017-м 104 человека, и в 2018-м 21 человек.