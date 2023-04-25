Судан: эвакуация британцев и "высокий риск биологической опасности"

Первая группа британских граждан вылетела из Судана. По меньшей мере еще две группы планируется эвакуировать до утра, сообщил представитель премьер-министра Великобритании. В заявлении говорится, что ситуация "быстро меняется", но что рейс с эвакуированными в ближайшее время прибудет на Кипр.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что королевские морские пехотинцы изучают возможную эвакуацию морем из Порт-Судана, расположенного примерно в 500 милях (800 км) столицы Хартума, где в последние дни шли ожесточенные бои.

Генералы обеих воюющих сторон в Судане во вторник пообещали соблюдать новое трехдневное перемирие, заключенное при посредничестве США и Саудовской Аравии. Иностранные государства воспользовались этим затишьем, чтобы начать массовую эвакуацию из страны своих граждан.

Несколько сотен дипломатов, сотрудников гуманитарных миссий и других иностранцев из Судана уже удалось вывезти — по воздуху и по суше, наспех подготовив эвакуацию на выходных, когда мусульмане всего мира праздновали окончание священного месяца Рамадан.

Началось новое перемирие во вторник в полночь. До утра его в целом удалось удержать, несмотря на то что из столицы поступали сообщения о продолжающихся перестрелках.

Насколько долго продержится мирное соглашение, неизвестно. За последние девять дней боев это объявление о перемирии — уже четвертое, и все предыдущие были сорваны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что договоренность о прекращении огня с военизированным формированием "Силы быстрой поддержки" (СБП) и регулярной армией была достигнута в результате 48 часов переговоров. Агентство Reuters поясняет, что посредниками в переговорах выступили США и Саудовская Аравия.

"Силы быстрой поддержки" заявили, что после начала перемирия самолеты вооруженных сил страны продолжали полеты над Хартумом в нарушение условий соглашения. Армия Судана заявила, что будет соблюдать перемирие, если его будут также придерживаться СБП.

СБП подтвердили слова Блинкена, выпустив заявление о том, что они готовы полностью прекратить огонь. Спустя два часа после объявленного Блинкеном начала перемирия армия Судана тоже заявила в своем фейсбуке, что намерена его соблюдать.

Биологическая опасность

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что существует "высокий риск биологической опасности" в лаборатории, оказавшейся в зоне продолжающегося конфликта в Судане.

Национальная лаборатория общественного здравоохранения Судана находится недалеко от центра Хартума, главного аэропорта города и района, где расположен штаб армии Судана и где велись активные боевые действия.

Официальные лица заявили, что неясно, какая из сторон заняла здание лаборатории.

Во вторник ВОЗ сообщила Би-би-си, что сотрудники лаборатории больше не могут получить доступ к ней.

Представитель ВОЗ предупредил, что отключение электроэнергии делает невозможным необходимое обращение с материалами в лаборатории.

В лаборатории хранится широкий спектр биологических и химических материалов. На объекте хранятся возбудители кори и холеры, а также другие опасные материалы.

Противостояние

Бои между суданской регулярной армией и военизированным формированием "Силы быстрой поддержки" вспыхнули 15 апреля, после того, как командир СБП, генерал Мохамед Хамдан Дагало рассредоточил своих бойцов по стране, что армия восприняла как угрозу.

Как объясняют эксперты по Судану, в целом конфликт сводится к личному противостоянию командующего армией и фактически главы государства генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана и генерала Мохамеда Хамдана Дагало.

В ходе боев, вспыхнувших в Судане 15 апреля, погибли как минимум 400 человек.

Из-за боев жители столицы Судана, Хартума, вынуждены в основном сидеть по домам, и у них заканчиваются еда и вода. В некоторых местах поврежден водопровод, и многим хартумцам пришлось отправляться за водой к реке Нил.

Перемирие, если оно будет соблюдаться, позволит мирным жителям покинуть город. Кроме того, иностранные государства надеются, что они смогут эвакуировать из Судана своих граждан.