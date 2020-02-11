Судан передаст экс-президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду в Гааге

Правящий в Судане суверенный совет объявил о решении передать экс-президента страны Омара аль-Башира Международному уголовному суду, который обвиняет бывшего лидера Судана в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде.

Речь идет о конфликте между повстанцами и правительственными войсками в 2003-2006 годах. В ходе этого конфликта погибло, по оценкам ООН, от 200 тыс. до 400 тыс. человек, около 2,7 млн были вынуждены покинуть свои дома.

Сам Омар аль-Башир отрицает все выдвигаемые в его адрес обвинения.

Омар аль-Башир, возглавлявший страну 30 лет, был свергнут военными в апреле прошлого года. Массовые протесты с требованием отставки президента и смены правящего режима продолжались в Судане с декабря 2018 года.

В декабре 2019 года суд в Хартуме приговорил экс-президента к двум годам заключения по обвинениям в коррупции, незаконном получении подарков и хранении иностранной валюты. Как уточняли власти Судана, отбывать срок 76-летний Омар аль-Башир будет не в тюрьме, а в исправительном учреждении, поскольку, по законам страны, людей старше 70 лет не отправляют в тюрьму.

Аль-Баширу также предъявлено обвинение в подстрекательстве и причастности к убийству демонстрантов во время антиправительственных протестов, которые привели к его свержению.

Ранее власти Судана отказывались передавать аль-Башира Международному уголовному суду в Гааге.

Омар аль-Башир стал первым действующим президентом, против которого были выдвинуты официальные обвинения судом в Гааге. Это произошло в 2009 году, когда Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по делу о военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе Дарфурского конфликта, жертвами которого стали не менее 300 тысяч человек.

Аль-Башир пришел к власти в Судане в результате военного переворота в 1989 году, свергнув законно избранного премьер-министра. Он руководил Революционным советом национального спасения и ввел в стране исламское законодательство. Затем режим его правления был оформлен в президентскую республику, и Башир провел на посту президента пять сроков.

В 90-е годы он предоставил убежище основателю экстремистской группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Усаме бин Ладену.

На последних президентских выборах в 2015 году Омар аль-Башир получил, согласно официальным данным, 94% голосов. Оппозиционные кандидаты бойкотировали голосование, называя его несвободным и несправедливым.