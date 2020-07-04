Судно Ocean Viking с беженцами на борту объявило ЧП: за сутки 6 попыток суицида

Безопасность 180 человек находится под угрозой, заявили в организации SOS Mediterranee. По ее данным, за последние сутки на борту было 6 попыток суицида.

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Судно Ocean Viking с 180 беженцами на борту объявило режим ЧМ. Об этом в пятницу, 3 июля, заявила организация SOS Mediterranee, которая занимается спасением людей в Средиземном море.

"Безопасность спасенных и экипажа находится под угрозой", — добавили в SOS Mediterranee. По ее данным, за последние сутки на корабле, находящемся у берегов Сицилии, было 6 попыток суицида, десятки человек находятся в тяжелом психическом состоянии, оно продолжает ухудшаться, добавили в организации. Там отметили, что на борту происходят драки.

180 беженцев были спасены между 25 и 30 июня, среди них 25 — несовершеннолетних. Италия и Мальта отказались их принимать. SOS Mediterranee обратилась к странам ЕС с призывом найти срочное решение .

В 2019 году при попытках попасть в Европу утонули 1283 человека, за пять лет таким образом погибли более 19 000 человек, таковы данные Международной организации по миграции (IOM).