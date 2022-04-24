Судно с мигрантами затонуло у берегов Ливана

Судно, перевозившее нелегальных мигрантов, затонуло у берегов Триполи, 85 км к северу от Бейрута. Об этом сообщил министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамие.

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По его словам, 45 из примерно 60 мигрантов удалось спасти, один ребенок погиб, остальные из находившихся в лодке числятся пропавшими без вести. "Поисковая операция продолжаются", - отметил Али Хамие, который руководит процессом.

Ливанское Общество Красного Креста сообщило, что направило в Триполи 10 машин скорой помощи. По данным агентства AFP, армия перекрыла доступ в порт, разрешив въезд только медицинскому транспорту. Родственников находившихся на судне в гавань не пропустили.

Беженцы из Ливана регулярно пытаются добраться на лодках до находящегося в 175 км Кипра, входящего в состав ЕС. Ближневосточная страна с населением около шести миллионов человек переживает беспрецедентный финансовый кризис. Ливанский фунт обесценился более чем на 90 процентов, большинство населения живет за чертой бедности.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что минимум 1570 человек, 186 из которых - граждане Ливана, покинули или пытались незаконно покинуть страну морским путем с января по ноябрь 2021 года. По данным AFP, большая часть стремящихся нелегально уехать из Ливана - сирийские беженцы, скрывавшиеся там от войны.