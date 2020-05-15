Судно с радиоактивными отходами впервые бросило якорь в Эстонии

Судно, перевозящее ядерные отходы, из-за плохих погодных условий было вынуждено бросить якорь в эстонских водах. Такое произошло в Эстонии впервые.

Судно ”Михаил Дудин” транспортировало немецкие ядерные отходы в Россию. По словам советника радиационного отдела Департамента окружающей среды Теэта Койтярва, судно ни в один порт в Эстонии не заходило. ”Но Департамент водных путей и Департамент полиции и погранохраны подтвердили, что судно находилось в зоне якорной стоянки недалеко от Найссаар в связи со сложными погодными условиями. На это у него имелось разрешение Департамента полиции и погранохраны”, — сообщил специалист.

13 мая судно продолжило свой путь в Усть-Лугу, не заходя ни в один из эстонских портов.

Койтярв пояснил, что поскольку судно не входило в эстонские порты, то никаких дополнительных разрешений ему не требовалось. ”Однако если иностранному судну, на котором имеется ядерное устройство, ядерное оружие или груз в виде радиоактивных отходов, понадобится зайти в какой-нибудь из портов Эстонии, то соответствующее государство через дипломатические каналы должно ходатайствовать у Министерства иностранных дел Эстонии о входе в порт как минимум за 14 календарных дней до этого”, — сказал он.

После этого МИД вместе с Министерством обороны и Департаментом полиции и погранохраны рассмотрит поступившее ходатайство и примет решение.