Судно с рыбаками затонуло в Баренцевом море, судьба 17 человек неизвестна

В Баренцевом море у Новой Земли опрокинулось и затонуло судно "Онега", на борту было 19 рыбаков. Двое из них спасены. Судьба 17 человек пока неизвестна, но скорее всего, они погибли, так как температура воды в акватории Баренцева моря крайне низкая, сообщили в экстренных службах.

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Информация о происшествии с судном "Онега" (порт приписки — Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области поступила утром в понедельник, сообщили в МЧС.

"Судно принадлежит частному лицу, приписано в Мурманске. После крушения экипаж подал несколько сигналов бедствия — в автоматическом и ручном режимах", — рассказал источник Интерфакса.

По данным собеседника агентства, крушение произошло в акватории Баренцева моря примерно в 300 морских милях от Мурманска. Спасенные члены экипажа были в гидрокостюмах, капитана среди них нет, уточнил он. Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта, сообщили в пресс-службе Архангельского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте.

Состояние двух спасенных моряков, по предварительным данным, удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. Рыбаков ищет экипаж судна "Войково", дополнительно в район бедствия направлены три судна. Из-за непогоды авиацию в район поиска затонувшего судна пока не направляют, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По данным на сайте Союза рыбопромышленников Севера, рыболовецкое судно "Онега" принадлежит компании АО "Вариант РПФ" (Мурманск). Судовладельцем является рыболовецкий колхоз им. Калинина в Архангельской области, уточнил в беседе с ТАСС председатель Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Андрей Заика.