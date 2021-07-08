Суды в Москве арестовали участников Pussy Riot Алехину и Софеева
Foto: AFP/Scanpix

Двое участников арт-группы Pussy Riot Мария Алехина и Александр Софеев приговорены в четверг, 8 июля, московскими судами к административному аресту за различные правонарушения.

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Кунцевский суд назначил Алехиной 15 суток ареста за неповиновение полицейскому. Алехину задержали накануне на выходе из спецприемника, где она отбывала такой же срок ареста за аналогичное нарушение.

Тверской суд арестовал на 12 суток за мелкое хулиганство участника Pussy Riot Александра Софеева. Накануне он был задержан с приятелями в пункте вакцинации в Гостином дворе, куда они пришли сделать прививку из спецприемника после 15 суток ареста.

Адвокаты Алехиной и Софеева Даниил Берман и Мансур Гильманов заявили "Интерфаксу", что будут обжаловать судебные решения.

Правоохранительные органы регулярно задерживают и арестовывают участников Pussy Riot. Так, несколькими днями ранее Дорогомиловский райсуд Москвы назначил 15 суток ареста активистке Pussy Riot Веронике Никульшиной, признав ее виновной по административной статье о неповиновении распоряжению сотрудника полиции.

22 июня в Москве задержали, а на следующий день арестовали на 15 суток сразу четверых участников Pussy Riot: Александра Софеева, Марию Алехину, Анну Кузьминых и Люсю Штейн.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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