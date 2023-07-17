"Сухой закон" в Литве: после выходных мужчины стали умирать реже

В Литве из-за ограниченных часов торговли алкоголем сократилось число смертей мужчин по воскресеньям и понедельникам. Об этом говорится в исследовании Литовского университета медицинских наук.

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Ученые пришли к выводу, что введенные в 2018 году ограничения на торговлю спиртным "несомненно способствовали снижению смертности".

Как рассказал Литовской общественной радиостанции автор исследования Даумантас Стумбрис, раньше количество смертей по воскресеньям и понедельникам было выше, однако теперь сократилось.

"Смерть людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями по понедельникам также может быть связана с другими факторами, однако это, несомненно, связано с алкоголем", — сказал исследователь.

Ранее ученые также установили, что до 2018 года именно к концу недели в Литве резко росла смертность среди мужчин. Теперь число зарегистрированных смертей по воскресеньям и понедельника соответствует среднему недельному показателю.

Законодательные ужесточения торговли алкоголем были введены в Литве с 2018 года. С тех пор продажа спиртных напитков разрешена с 10:00 до 20:00 по рабочим дням и с 10:00 до 15:00 по выходным.

Также был повышен возрастной порог — покупать алкоголь могут лица старше 20 лет. В 2021 году в Литве также была полностью запрещена любая реклама алкогольных напитков.

Как уже сообщал Delfi, с 1 июня в Литве также вступили в силу штрафы за распитие, хранение и перевозку алкогольных напитков в открытой таре в салоне автомобиля.