Суточный прирост Covid-19 в Литве - 394 случая, в Эстонии - 225

Вчера заражение Covid-19 было подтверждено еще у 394 человек в Литве, также зарегистрированы два случая смерти с Covid-19, сообщил во вторник Департамент статистики.

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В понедельник было сделано 16 357 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,4%. Всего в Литве выполнено 4 217 916 тестов на коронавирус.

С начала пандемии Covid-19 в Литве выявлено 283 656 случаев заболевания коронавирусом, 269 662 человека считаются выздоровевшими.

Всего в Литве умерло 4420 человек, заразившихся Covid-19.

В настоящее время в больницах проходят лечение 183 пациента с Covid-19, 19 из которых находятся в реанимации.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения в Литве вырос до 133,9 случая.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 422 511 человек, в том числе 1 255 772 человека завершили процесс вакцинации.

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Эстонии - 225, также зарегистрирован один случай смерти с Covid-19, сообщил во вторник Департамент здравоохранения.

За минувшие сутки было выполнено 5788 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,9%. В целом в Эстонии проведено 1 626 167 тестов на коронавирус.

Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в Эстонии достигло 133 978, при этом 85 128 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Эстонии умерло 1273 человека, заразившихся коронавирусом.

В настоящее время в больницах проходят лечение 47 пациентов с Covid-19. Два пациента находятся в реанимации, один - на искусственной вентиляции легких. 12,8% пациентов, находящихся в стационаре, завершили процесс вакцинации.

По оценкам Департамента здравоохранения Эстонии, кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения за 14 дней вырос до 152 случаев.

Всего в Эстонии от Covid-19 вакцинировано 644 957 человек, в том числе 566 692 человека завершили процесс вакцинации.