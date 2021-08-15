Суточный прирост Covid-19 в Литве — 434 случая; трое умерших
Foto: AP/Scanpix/LETA

Суточный прирост Covid-19 в Литве — 434 случая, три человека, заразившихся коронавирусом, умерли, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

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Вчера было сделано 9616 тестов, доля положительных результатов составила 4,5%. Всего в Литве выполнено 4 393 390 тестов на коронавирус.

С начала пандемии в Литве выявлено 289 810 случаев Covid-19, при этом 273 004 человека считаются выздоровевшими.

В Литве в целом умерли 4449 человек, у которых был подтвержден Covid-19.

В настоящее время в больницах проходят лечение 370 пациентов с Covid-19, 42 из которых находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения в Литве на 15 августа вырос до 242,3 случая.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 553 779 человек, в том числе 1 363 184 человека завершили процесс вакцинации.

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LETA

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