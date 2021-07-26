Суточный прирост Covid-19 в Литве - 96 случаев; умерших нет
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За минувшие сутки в Литве было выявлено 96 новых случаев коронавируса, смертей с Covid-19 не фиксировалось, сообщил в понедельник Департамент статистики.

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За последние 14 дней кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения вырос в Литве до 65,9 случая.

За минувшие сутки было сделано 4253 теста на Covid-19. Доля положительных результатов несколько выросла и составила 2,3%. В целом в Литве сделано 4 113 004 теста на коронавирус.

С начала пандемии Covid-19 в Литве коронавирус диагностирован у 281 063 человек, 4410 человек, заразившихся Covid-19, скончались.

В больницах проходят лечение 100 пациентов с коронавирусом, 13 из них находятся в реанимации.

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LETA

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