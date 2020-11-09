Суточный прирост Covid-19 в России резко вырос. Мест в больницах не хватает

В России резко выросло число новых случаев заражения коронавирусом. За сутки впервые выявили больше 21 тысячи больных. Минздрав направил своих специалистов в Хакасию после видео о том, что мест в больницах и лекарств не хватает. Есть регионы, где ощущается дефицит коечного фонда, признал министр здравоохранения. Эти и другие новости — в обзоре Би-би-си.

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Почти 22 тысячи случаев

За сутки в стране зарегистрировали 21 798 новых случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимум за все время пандемии, и впервые число случаев превышает 21 тысячу. За сутки умерли еще 256 пациентов с Covid-19.

Планка в 20 тысяч впервые была преодолена в пятницу, 6 ноября, когда выявили рекордные за время пандемии 20 582 случаев. В субботу их было 20 396, в воскресенье — 20 498.

За время пандемии в России выявили 1 796 132 заражений Covid-19, вылечились 1 335 141 пациентов, умерли 30 793 человек. В мире, согласно подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в воскресенье превысило 50 млн.

Рекорды в Москве и Петербурге

Абсолютный рекорд и в Москве — впервые выявили 6 897 заражений (накануне — 5 751). При этом за сутки были госпитализированы только 1 104 пациента (накануне было больше — 1 175).

Предыдущий максимум в Москве фиксировали 7 мая, когда диагноз был поставлен 6 703 пациентам с Covid-19. В пятницу, 6 ноября, была близкая цифра — 6 253. За последние сутки скончались еще 72 пациента.

В Петербурге за последние сутки также зафиксированы рекордные 1 403 случая заражения.

"Москва стабилизируется потихоньку, но плато будет длинным, снижения [числа заражений] сразу не будет, оно возможно в январе. В России еще месяц будет увеличиваться количество заболевших", — дал свой прогноз РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.

Минздрав направляет десант

Медики из Москвы прилетели в Хакасию по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко для борьбы с коронавирусом, сообщила утром в понедельник пресс-служба регионального правительства.

Накануне стало известно, что в республику направят специалистов минздрава России и других ведомств, чтобы те провели, как оказывается медицинская помощь заразившимся Covid-19.

О том, что с этим есть проблемы, стало известно из видео, в котором человек в защитном костюме, представившийся сотрудником скорой помощи, обращался к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой помощи. Он рассказывал, что мест в больницах и лекарств не хватает, и предлагал начать принимать пациентов на территории воинской части.

Это не первый такой случай — к Путину с просьбой прислать военных медиков обращались и врачи Кургана.

Автор хакасского обращения снял очередь из машин скорой помощи. Минздрав Хакасии заявил, что "данный инцидент действительно был", но "не вчера или сегодня, а почти неделю тому назад", когда в республиканской больнице им. Ремишевской было подготовлено 150 коек для заболевших и пациентов "начали активно привозить в отделение".

В Петербург, где с прошлой недели впервые за время пандемии стали выявлять больше тысячи случаев Covid-19 в сутки, также направлен десант. В город на фоне ухудшения обстановки с коронавирусом приедет замминистра здравоохранения России и помощник министра.

Заняты 82% коек

На портале госуслуг запускается сервис, с помощью которого медики могут сообщать о проблемах с лекарствами и средствами защиты, заявил в понедельник Мурашко.

По его информации, в больницах, где лечат заразившихся коронавирусом, заняты уже 82% мест. "Для того, чтобы организовать максимально медицинскую помощь, сегодня в стране развернуто 260 тысяч коек", — сообщил министр.

"Есть регионы, по которым мы видим дефицит коечного фонда", — признал он.

В пятницу вице-мэр Москвы Анастасия Ракова говорила, что в городе занято 70% коек в ковидных больницах.

Ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной, лишь в двух регионах заболеваемость снижается, а в 33 она растет, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она призвала ввести дополнительные ограничения в тех регионах, где рост заболеваемости выше среднероссийского.

Власти Москвы ранее заявляли, что не собираются ужесточать режим, поскольку считают, что действующих ограничений — удаленная работа и учеба — достаточно.

В Подмосковье жителям старше 65 лет со среды, 11 ноября, заблокируют социальные карты для проезда в транспорте, заявил ранее в понедельник губернатор Андрей Воробьев.