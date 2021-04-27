Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 1031, в Эстонии - 459
Foto: AP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтвержден 1031 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

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За минувшие сутки в Литве проведено около 20 тыс. тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 534,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,1%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 242 926 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3877 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7842 смерти.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5034 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 459 тестов (9,1%), скончались три человека.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 433,7 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 8,8%.

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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