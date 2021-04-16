Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 1088, в Эстонии - 478

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1088 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

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За минувшие сутки было проведено 11 058 молекулярных тестов (ПЦР) и 7629 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 493,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрирован 231 601 случай Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3739 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7578 смертей.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5056 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 478 тестов (9,5%), скончались шесть человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 621,6 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов -12,9%.

В больницах Эстонии находится 491 пациент с коронавирусом.

Привиты от Covid-19 277 745 жителей Эстонии, в том числе 80 926 получили обе дозы вакцины.