Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве – 1113, в Эстонии - 472

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1113 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

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За минувшие сутки сделано 11 913 молекулярных теста (ПЦР) и 7465 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 516,9 случая. Доля положительных ответов на тесты составляет 6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 236 533 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3802 человека. Всего с данным заболеванием прямо или косвенно связано 7699 смертей.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4255 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 472 теста (11,1%), скончались пять человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 536,2 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов тестов - 10,6%.

По состоянию на утро 21 апреля госпитализированы 427 пациентов с Covid-19, новых госпитализаций - 61.

В общей сложности госпитализация потребовалась 6,7% больных, на прошлой неделе госпитализировали 302 человек. Средний возраст госпитализированных пациентов 68 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 332, то есть 77%.

В Эстонии прививки от коронавируса получили 4233 человек, в том числе обе дозы вакцины 89 055.