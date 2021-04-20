Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве — 1138

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1138 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 9 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 517,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 235 383 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3785 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7672 смерти.