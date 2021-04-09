Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 1155, в Эстонии

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1155 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За минувшие сутки в Литве проведено 10 089 молекулярных тестов (ПЦР) и 6073 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 415,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 224 309 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3660 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7430 смертей.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5519 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 677 тестов (12,3%), скончались 16 заразившихся.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 866,2 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 16,4%.

В больницах Эстонии находятся 608 пациентов с коронавирусом.

В Эстонии от Covid-19 первой дозой вакцины привиты 248 237 человек, обе дозы получили 73 306 человек.