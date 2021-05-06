Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 1293, в Эстонии - 366

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1293 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались шесть человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 574,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрирован 254 091 случай Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4000 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8068 смертей.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4413 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 366 тестов (8,3%), скончались четверо заразившихся коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 357,9 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 8%.

В больницах Эстонии находятся 298 пациентов с коронавирусом.