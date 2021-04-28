Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 1585, в Эстонии - 396
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1585 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

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За минувшие сутки было проведено 12 842 молекулярных теста (ПЦР) и 7463 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 545,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 244 555 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3900 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7874 смерти.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4757 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 396 тестов (8,3%). По предварительным данным, за сутки не было зарегистрировано смертей от коронавируса.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 422,2 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 8,6%.

В больницах Эстонии находится 371 пациент с коронавирусом.

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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