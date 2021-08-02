Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве -212, смертей не зафиксировано
Foto: AP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве было выявлено 212 новых случаев коронавируса, смертей от этого заболевания на зафиксировано, сообщил в понедельник Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 122,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 2,7%.

За минувшие сутки сделано 2895 молекулярных тестов (ПЦР) и 2893 антигенных теста на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 283 246 человек. От коронавируса в Литве скончались 4416 человек.

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LETA

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LETA
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