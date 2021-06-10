Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 212, в Эстонии - 54

За минувшие сутки в Литве подтверждено 212 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались четыре человека, сообщил в четверг Департамент статистики Литвы.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 156,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 222 случая "Covid-19".

От коронавируса в Литве скончались 4327 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8753 смерти.

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 3491 тест на коронавирус, первичный позитивный результат дали 54 (1,5%), скончался один зараженный коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 90,2 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 2,2%.

Привиты в Эстонии 512 247 человек, в том числе завершили курс вакцинации 317 197 человек. Охват вакцинацией взрослого населения составляет 47,3%.