Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 243, в Эстонии - 1028

За минувшие сутки в Литве подтверждено 243 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 251,4 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 199 397 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3253 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 6500 смертей.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет в Литве 7,3%.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 164,1 тыс. человек, обеими дозами - 73,1 тыс.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4900 тестов на коронавирус, выявлено 1028 положительных результатов, что составляет 21% общего количества.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1035 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 15,7% общего количества тестов.

По состоянию на 1 марта в больничном лечении нуждаются 563 человека с коронавирусной инфекцией.

В Эстонии умерли 598 человек с коронавирусом, по состоянию на 1 марта выздоровели 50 047 человек.