Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 269, в Эстонии - 77
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За минувшие сутки в Литве подтверждено 269 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

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За минувшие сутки было проведено 2 732 молекулярных теста (ПЦР) и 2 362 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 446,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 271 130 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4195 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8464 смерти.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2612 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 77 тестов (2,9%), скончался один заразившийся коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 250,8 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 5,3%.

В больницах Эстонии находятся 187 пациентов с коронавирусом.

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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