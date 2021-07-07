Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 33, в Эстонии - 42
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В Литве за минувшие сутки было выявлено 33 новых случая "Covid-19", умерших с коронавирусом нет, в среду сообщает Департамент статистики.

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Во вторник был проведен 4131 тест на "Covid-19", доля положительных результатов составила 0,8%. Всего в Литве сделано 3 950 624 теста на коронавирус.

С начала пандемии в стране выявлено 278 984 случая "Covid-19", 268 036 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Литве умерло 4395 человек, заразившихся "Covid-19".

По данным Департамента статистики, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве составляет 16 случаев.

Всего в Литве от "Covid-19" привито 1 258 539 человек, в том числе 1 093 460 человек завершили процесс вакцинации.

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 2591 тест на коронавирус, выявлено 42 первичных позитивных результатов, что составляет 1,6% процента тестов.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 31,8 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1,1%.

В больницах Эстонии находится 21 пациент с коронавирусом.

В Эстонии привиты 572 388 человек, курс вакцинации завершили 471 940 человек. Не менее одной дозы вакцины получили 52,22% взрослого населения страны.

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LETA

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