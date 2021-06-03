Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве – 339, скончались пять человек
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За минувшие сутки в Литве подтверждено 339 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались пять человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

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За минувшие сутки проведено 17 929 молекулярных тестов (ПЦР) и 5870 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 244,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 2,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 275 545 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4289 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8653 смерти.

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LETA

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LETA

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