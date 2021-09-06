Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве – 346, три человека скончались

За минувшие сутки в Литве выявлено 346 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались три человека, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Два умерших были старше 70 лет, один — старше 80 лет. Последний был полностью привитым.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 317,4 случая. Ежедневная доля положительных ответов на тесты за последние семь дней повысилась до 5,7%.

За минувшие сутки было сделано 3395 молекулярных тестов (ПЦР) и 3578 антигенных тестов на Covid-19.

Всего в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 302 979 человек, из них все еще больны 8057.

От коронавируса в Литве скончались 4612 человек, из них 43 был полностью привит.