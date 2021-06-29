Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 35, в Эстонии - 47
Foto: SWNS/Scanpix/LETA

Вчера в Литве было выявлено 35 случаев заражения "Covid-19", при этом случаев смертей с диагнозом "коронавирус" не зарегистрировано, сообщил во вторник Департамент статистики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В минувшие сутки было сделано 11 100 тестов на "Covid-19", доля положительных результатов составила 0,3%. Всего в Литве было сделано 3 885 715 тестов на коронавирус.

С начала пандемии "Covid-19" в стране был диагностирован у 278 726 человек, 267 565 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Литве умер 4381 человек, заразившийся "Covid-19".

В настоящее время в больницах проходят лечение 154 пациента с "Covid-19", 30 из которых находятся в реанимации. 19 пациентам требуется искусственная вентиляция легких, а у 112 пациентов в лечении используются кислородные маски.

По данным Департамента статистики, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости "Covid-19" на 100 000 населения на 29 июня в Литве составляет 27,8 случая.

В Литве от "Covid-19" привито 1 231 196 человек, в том числе 958 909 человек процесс вакцинации завершили.

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 47 новых случаев "Covid-19", сообщений о смертях заразившихся коронавирусом не поступало, сообщил во вторник Департамент здравоохранения страны.

В понедельник было сделано 3778 тестов на "Covid-19", таким образом доля положительных результатов составила 1,2%. В целом в Эстонии сделано 1 523 189 тестов на "Covid-19".

Общее количество подтвержденных случаев "Covid-19" в Эстонии достигло 131 028, при этом 83 402 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Эстонии с диагнозом "Covid-19" умерло 1269 человек.

Лечение в больницах на настоящий момент проходят 23 пациента, заболевших коронавирусом.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости "Covid-19" на 100 000 населения на 29 июня, составляет 32,6 случая.

Всего в Эстонии от "Covid-19" привито 555 306 человек, в том числе 429 094 человека процесс вакцинации завершили.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается