Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 35, в Эстонии - 47

Вчера в Литве было выявлено 35 случаев заражения "Covid-19", при этом случаев смертей с диагнозом "коронавирус" не зарегистрировано, сообщил во вторник Департамент статистики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В минувшие сутки было сделано 11 100 тестов на "Covid-19", доля положительных результатов составила 0,3%. Всего в Литве было сделано 3 885 715 тестов на коронавирус.

С начала пандемии "Covid-19" в стране был диагностирован у 278 726 человек, 267 565 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Литве умер 4381 человек, заразившийся "Covid-19".

В настоящее время в больницах проходят лечение 154 пациента с "Covid-19", 30 из которых находятся в реанимации. 19 пациентам требуется искусственная вентиляция легких, а у 112 пациентов в лечении используются кислородные маски.

По данным Департамента статистики, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости "Covid-19" на 100 000 населения на 29 июня в Литве составляет 27,8 случая.

В Литве от "Covid-19" привито 1 231 196 человек, в том числе 958 909 человек процесс вакцинации завершили.

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 47 новых случаев "Covid-19", сообщений о смертях заразившихся коронавирусом не поступало, сообщил во вторник Департамент здравоохранения страны.

В понедельник было сделано 3778 тестов на "Covid-19", таким образом доля положительных результатов составила 1,2%. В целом в Эстонии сделано 1 523 189 тестов на "Covid-19".

Общее количество подтвержденных случаев "Covid-19" в Эстонии достигло 131 028, при этом 83 402 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Эстонии с диагнозом "Covid-19" умерло 1269 человек.

Лечение в больницах на настоящий момент проходят 23 пациента, заболевших коронавирусом.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости "Covid-19" на 100 000 населения на 29 июня, составляет 32,6 случая.

Всего в Эстонии от "Covid-19" привито 555 306 человек, в том числе 429 094 человека процесс вакцинации завершили.