Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 355

За минувшие сутки в Литве подтверждено 355 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За минувшие сутки было проведено 3923 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, 197 антигенных теста.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 222,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 204 356 случаев Covid-19. От коронавируса в Литве скончались 3373 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связана 6801 смерть.

Обеими дозами вакцины от Covid-19 в Литве привиты 91 546 человек.