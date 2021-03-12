Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 355
Foto: LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 355 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек, сообщил в среду Департамент статистики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За минувшие сутки было проведено 3923 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, 197 антигенных теста.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 222,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 204 356 случаев Covid-19. От коронавируса в Литве скончались 3373 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связана 6801 смерть.

Обеими дозами вакцины от Covid-19 в Литве привиты 91 546 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее