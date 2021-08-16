Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 356, один человек умер

За минувшие сутки в Литве выявлено 356 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончался один человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

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Департамент статистики сообщил, что умерший был старше 70 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей вырос до 247 случаев. Ежедневная доля положительных ответов на тесты за последние семь дней составила 4,2%.

За минувшие сутки было сделано 2868 молекулярных тестов (ПЦР) и 3257 антигенных теста на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 290 170 человек. От коронавируса в Литве скончались 4452 человек.