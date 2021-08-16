Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 356, один человек умер
Foto: TASS/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве выявлено 356 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончался один человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Департамент статистики сообщил, что умерший был старше 70 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей вырос до 247 случаев. Ежедневная доля положительных ответов на тесты за последние семь дней составила 4,2%.

За минувшие сутки было сделано 2868 молекулярных тестов (ПЦР) и 3257 антигенных теста на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 290 170 человек. От коронавируса в Литве скончались 4452 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'