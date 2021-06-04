Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 365, в Эстонии - 96
Foto: Pixabay

За минувшие сутки в Литве подтверждено 365 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

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За минувшие сутки в Литве было проведено 15 558 молекулярных тестов (ПЦР) и 6197 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 216,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 2,1%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 275 915 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4297 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8666 смертей.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4252 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 96 тестов (2,3%), не было зарегистрировано ни одной связанной с коронавирусом смерти.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 127,7 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 3%.

В больницах Эстонии находятся 106 пациентов с коронавирусом.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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