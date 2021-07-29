Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 380, умер один человек

За минувшие сутки в Литве были выявлены 380 новых случаев коронавируса, зафиксирована одна смерть от этой болезни, сообщил в четверг Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 91,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 2,5%.

За минувшие сутки было сделано 6 444 молекулярных теста (ПЦР) и 7718 антигенных тестов на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 282 039 человек. От коронавируса в Литве скончались 4413 человек.