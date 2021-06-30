Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 40, в Эстонии - 36

За минувшие сутки в стране были выявлены 40 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в среду Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 24,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,5%.

За минувшие сутки было проведено 5875 молекулярных тестов (ПЦР) и 3905 антигенных тестов на "Covid-19".

В общей сложности в Литве с начала пандемии "Covid-19" заболело 278 769 человек.

Статистически выздоровели и сейчас живы 267 565 человек, статистически больны сейчас 770 человек.

От коронавируса в Литве скончались 4383 человека. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8912 смертей.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3117 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 36, то есть 1,2%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 30,9 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1%.

За сутки в больницах открыта три новых истории болезни "Covid-19". Стационарное лечение требуется 211 пациенту, средний возраст госпитализированных 67 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 16 человек, то есть 78%.

В Эстонии курс вакцинации от "Covid-19" завершили 435 674 человека. Не менее одной дозы вакцины в стране получили 51,1% совершеннолетних.