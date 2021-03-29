Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 418, в Эстонии - 584
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За минувшие сутки в Литве подтверждено 418 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы.

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За минувшие сутки проведено 4373 молекулярных теста и 1027 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 311,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,7%.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3308 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 584 теста (17,7%), скончались 11 человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет в Эстонии 1364,2 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 19,4% тестов.

В больницах Эстонии находятся 725 пациентов с коронавирусом.

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LETA

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