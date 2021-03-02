Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 426, в Эстонии - 1113
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За минувшие сутки в Литве подтверждено 426 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 249,5 случая.

С начала пандемии в Литве зарегистрировано 199 825 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3263 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 6534 смерти.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет в Литве 7%.

За последние сутки в Эстонии сделано 6566 тестов на коронавирус, из них 1113 или 17% оказались положительными.

По состоянию на утро 2 марта в больницах находятся 565 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Эстонии умерли 605 пациентов с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 1072,3 случая на 100 000 человек.

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LETA

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LETA

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