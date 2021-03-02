Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 426

За минувшие сутки в Литве подтверждено 426 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 249,5 случая.

С начала пандемии в Литве зарегистрировано 199 825 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3263 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 6534 смерти.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет в Литве 7%.