Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 460, в Эстонии - 1484
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 460 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек, сообщил в среду Департамент статистики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За минувшие сутки было проведено 7219 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 596 антигенных теста.

В больницах Литвы сейчас находится 850 пациентов с Covid-19, 88 из них - в реанимации. Кислород дополнительно подается 709 больным, 53 пациента находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки с Covid-19 госпитализировано 76 человек.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 203 386 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончался 3351 человек. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связано 6756 смертей.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 231,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,1%.

Во вторник в Эстонии сделано 7813 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 1484 теста (19%), скончались восемь человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1392,95 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 19,3%.

За сутки в больницах открыли 77 новых историй болезни Covid-19, на больничном лечении 639 пациентов.

В Эстонии от Covid-19 привиты 109 865 человек, обе дозы вакцины получили 45 310 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

От владельца

Kalnupes iela, Mārupes nov.,
990 000€
Ūnijas iela, Teika, Rīga,
135 000€
Miera iela, Centrs, Rīga,
91 800€
Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497 600€
Loču iela, Ķīpsala, Rīga,
295 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Kalnu iela, Saulkrastu nov.,
265 000€
Teika, Rīga,
45 990€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Slokas iela, Melluži, Jūrmala,
1 350 000€
Ausekļa iela, Centrs, Rīga,
81 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€