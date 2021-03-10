Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 460, в Эстонии - 1484

За минувшие сутки в Литве подтверждено 460 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек, сообщил в среду Департамент статистики.

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За минувшие сутки было проведено 7219 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 596 антигенных теста.

В больницах Литвы сейчас находится 850 пациентов с Covid-19, 88 из них - в реанимации. Кислород дополнительно подается 709 больным, 53 пациента находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки с Covid-19 госпитализировано 76 человек.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 203 386 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончался 3351 человек. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связано 6756 смертей.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 231,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,1%.

Во вторник в Эстонии сделано 7813 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 1484 теста (19%), скончались восемь человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1392,95 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 19,3%.

За сутки в больницах открыли 77 новых историй болезни Covid-19, на больничном лечении 639 пациентов.

В Эстонии от Covid-19 привиты 109 865 человек, обе дозы вакцины получили 45 310 человек.