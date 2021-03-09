Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 462

За минувшие сутки в Литве подтверждено 462 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались четыре человека, сообщил во вторник Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составляет в Литве 237,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 202 900 случаев Covid-19, от коронавируса скончался 3341 человек, а всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 6725 смертей.

Обеими дозами вакцины от Covid-19 в Литве привито 86 819 человек.