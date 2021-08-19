Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 506
Foto: F64

За минувшие сутки в Литве было выявлено 506 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 260,4 случая. Доля положительных ответов тестов за последние семь дней составила 4,3%.

С начала пандемии в Литве Covid-19 заболело 291 969 человек. От коронавируса в Литве скончались 4466 человек, всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 9119 смертей.

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LETA

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