Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 506

За минувшие сутки в Литве было выявлено 506 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил в четверг Департамент статистики.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 260,4 случая. Доля положительных ответов тестов за последние семь дней составила 4,3%.
С начала пандемии в Литве Covid-19 заболело 291 969 человек. От коронавируса в Литве скончались 4466 человек, всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 9119 смертей.