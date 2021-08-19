Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 506

За минувшие сутки в Литве было выявлено 506 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 260,4 случая. Доля положительных ответов тестов за последние семь дней составила 4,3%.

С начала пандемии в Литве Covid-19 заболело 291 969 человек. От коронавируса в Литве скончались 4466 человек, всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 9119 смертей.