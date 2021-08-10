Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве — 517, в Эстонии — 290

За минувшие сутки в Литве было выявлено 517 новых случаев коронавируса, скончались два человека, сообщил во вторник Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 202,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь составила 3,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболели 286 943 человека. От коронавируса в Литве скончались 4433 человека, а всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 9067 смертей.

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 7761 тест на коронавирус, позитивный результат дали 290 из них, то есть 3,7%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 210,6 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов — 5,1%.

Стационарное лечение требуется 63 пациентам.

Курс вакцинации в Эстонии завершили 582 886 человек. Не менее одной дозой вакцины привиты 59,8% взрослого населения.