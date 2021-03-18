Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 522, в Эстонии - 1700

За минувшие сутки в Литве подтверждено 522 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

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За минувшие сутки было проведено 7019 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 831 антигенный тест на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 234,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,9%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 207 469 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3442 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 6950 смертей.

Обеими дозами вакцины от Covid-19 в Литве привито 111 907 человек.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 8606 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 1700 тестов (22,1%), скончались 13 человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 1536,8 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 20%.

В больницах Эстонии находятся 698 пациентов с коронавирусом.

Вакцинацию от Covid-19 завершили 53 987 человек.