За минувшие сутки в Литве было выявлено 528 новых случаев коронавируса, смертей не зафиксировано, сообщил в пятницу Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 167 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 3,2%.

За минувшие сутки было сделано 6505 молекулярных тестов (ПЦР) и 8704 антигенных теста на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 285 тыс. 209 человек, за сутки число все еще больных возросло до 4152.

От коронавируса в Литве скончались 4424 человека. Всего с данным заболеванием — непосредственно и косвенно — связано 9052 смерти.

В четверг было объявлено о 218 новых случаях заражения, однако позднее Департамент статистики сообщил, что из-за неплановых работ в Центре реестров данные в системе были неточными, и это отразилось на сегодняшних данных.

По обновленной информации видно, что в среду всего было установлено 462 новых случая.