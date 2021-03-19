Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 534, в Эстонии - 1751

За минувшие сутки в Литве подтверждено 534 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За минувшие сутки было проведено 7086 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 770 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 239,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 208 048 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3452 человека. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связаны 6973 смерти.

За последние сутки в Эстонии стали известны результаты 8510 тестов на коронавирус, из них 1751 или 20,6% от общего числа оказался положительным.

От вызванных коронавирусом осложнений скончались 11 человек. Всего в Эстонии с начала пандемии от вызванных коронавирусом осложнений скончались 769 человек.

По состоянию на утро 19 марта в больницах находится 691 пациент с коронавирусом - на 7 меньше, чем днем ранее.

С начала пандемии в Эстонии было выявлено 92 780 случаев заболевания Сovid-19. По состоянию на 19 марта выздоровели 65 039 человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние две недели составляет 1553,08 случая на 100 000 человек.