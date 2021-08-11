Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 576, в Эстонии - 344

За минувшие сутки в Литве было выявлено 576 новых случаев коронавируса, скончались два человека, сообщил во вторник Департамент статистики.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 211,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 3,8%.
С начала пандемии Covid-19 в Литве заболели 287 569 человек. От коронавируса в Литве скончались 4435 человека, всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 9072 смерти.
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6729 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 344, то есть 5,1% тестов. Двое зараженных скончались.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 223,6 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 5,1%.
Стационарное лечение требуется 63 пациентам.
Курс вакцинации в Эстонии завершили 585 918 человек. Не менее одной дозой вакцины привиты 60,2% взрослого населения страны.