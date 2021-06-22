Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 58, в Эстонии - 37
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 58 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались четыре человека, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.

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За минувшие сутки было проведено 5 185 молекулярных тестов (ПЦР) и 5 199 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 60,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,8%.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3584 теста на коронавирус, выявлено 37 первичных позитивных результатов (1% тестов), скончался один человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 46,1 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1,2%.

В больницах Эстон6ии находятся 47 пациентов с коронавирусом.

В Эстонии привиты 547 138 человек, курс вакцинации завершили 405 088 человек. Охват вакцинацией взрослого населения Эстонии составляет 50,3%.

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