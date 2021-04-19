Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 592, в Эстонии - 228

За минувшие сутки в Литве подтверждено 592 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 501,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 234 232 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3770 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7639 смертей.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2796 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 228 тестов (8,2%), скончались шесть человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 602,1 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 11,6%.

В больницах Эстонии находятся 467 человек с коронавирусом.