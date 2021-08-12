Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 599, в Эстонии - 378
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За минувшие сутки в Литве было выявлено 599 новых случаев коронавируса, скончались два человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 218 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 4%.

С начала пандемии Covid-19 заболело 288 173 человека. От коронавируса в Литве скончались 4438 человек, всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 9076 смертей.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 6005 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 378 из них, то есть 6,3%. Об этом в четверг сообщил департамент здоровья Эстонии.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 234,9 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 5,1%.

Стационарное лечение требуется 64 пациентам с коронавирусом.

Курс вакцинации в Эстонии завершили 588 573 человека. Не менее одной дозой вакцины привиты 60,5% взрослого населения страны.

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LETA

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