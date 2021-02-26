Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 624, в Эстонии - 1204

За минувшие сутки в Литве подтверждено 624 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране на 100 тыс. жителей составил 248,6 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 196 690 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3225 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 6286 смертей.

Доля положительных тестов на Covid-19 за последние семь дней составляет в Литве 7,7%.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6412 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 1204 теста (18%). Скончались четыре человека с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 887,75 случая на 100 000 населения, а доля первичных позитивных результатов - 14,7% общего числа тестов.

В больницах Эстонии находятся 510 пациентов с коронавирусом.