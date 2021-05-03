Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 655, в Эстонии - 179

За минувшие сутки в Литве подтверждено 655 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались пять человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 575,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 250 337 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3956 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7985 смертей.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2924 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 179 тестов (6,1%), скончались четверо заразившихся коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии составляет 376,6 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 8,3%.

В больницах Эстонии находятся 327 пациентов с коронавирусом.